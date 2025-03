A aclamada série 'The Last of Us' da plataforma de streaming MAX vai ter a segunda temporada brevemente disponível.

As estrelas do formato juntaram-se para a estreia no TCL Chinese Theatre, em Los Angeles, na Califórnia, no passado dia 24 de março.

Pedro Pascal e Bella Ramsey, os grandes destaques da série, fizeram questão de marcar presença e com looks marcantes.

Veja quem também não faltou ao evento através da nossa galeria.