Bella Ramsey, atriz famosa pelo seu papel na série de sucesso 'The Last of Us', falou com a revista British Vogue sobre a sua condição de saúde: o autismo.

A artista, de 21 anos, revelou que descobrir o diagnóstico foi "libertador".

Ramsey descobriu que tinha autismo durante as gravações da primeira temporada da série da HBO, e tudo aconteceu quando um membro da equipa, que tinha uma filha com essa doença, presumiu que a atriz também a tinha.

"[Saber o diagnóstico] permite-me andar pelo mundo com mais leveza em relação a mim própria e apazigua o facto de não ser capaz de fazer as tarefas fáceis do dia a dia que toda a gente é capaz de fazer", referiu a atriz.