Pedro Pascal viajou até Portugal e há 'provas'. O ator posou com fãs na capital, em Lisboa, e a imagem não tardou a ir parar às rede sociais.

Na referida imagem podemos ver o ator junto de três jovens, que aparecem muito sorridentes por terem encontrado o artista, de 49 anos.

De recordar que Pedro Pascal tem já vários projetos de sucesso associados ao seu currículo, tais como 'The Last of Us', 'A Guerra dos Tronos' ou 'Narcos'.

