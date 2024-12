Nicole Kidman contou com uma companhia especial (e rara) para a Gala Anual de Mulheres no Entretenimento do The Hollywood Reporter, que decorreu no The Beverly Hills Hotel, em Beverly Hills, na Califórnia.

Apesar de não ser hábito estar em eventos públicos, a filha da atriz, Faith, de 13 anos, acompanhou a atriz, de 57 anos, e posou para os fotógrafos.

Numa imagem divulgada pela People podemos ver mãe e filha, sorridentes, a olhar para as lentes do fotógrafo. A referida imagem, e outras, não tardaram a ir parar às redes sociais.

