Foram várias as caras conhecidas que marcaram presença em mais um evento em Hollywood.

A gala Women In Entertainment, promovida pelo The Hollywood Reporter, decorreu na passada quarta-feira, 4 de dezembro, em Beverly Hills, na Califórnia.

Este evento tem como objetivo celebrar e homenagear as conquistas das mulheres da indústria do entretenimento ao longo do ano.

Nicole Kidman, Selena Gomez, Jennifer Lawrence e Pamela Anderson foram algumas das convidadas da noite.

