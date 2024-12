Alex Consani, mulher transgénero, foi eleita a Modelo do Ano. O prémio foi-lhe atribuído na segunda-feira, dia 2 de dezembro, nos British Fashion Awards, uma das cerimónias mais prestigiadas no mundo da moda, que se realiza anualmente para celebrar as conquistas e as inovações desta indústria.

A edição deste ano decorreu no icónico Royal Albert Hall, em Londres, e consagrou pela primeira vez uma mulher transgénero. Alex Consani tem 21 anos e ganhou destaque no TikTok em 2020, durante a pandemia da Covid-19.

No seu discurso, afirmou: "Sou a primeira mulher trans a ganhar este prémio! "Mas não posso aceitá-lo sem antes agradecer àquelas que vieram antes de mim, especificamente as mulheres trans negras que realmente lutaram pelo lugar em que estou hoje".

