As sobrinhas gémeas da princesa Diana marcaram presença num evento na segunda-feira, dia 2 de dezembro, e escolheram para a ocasião looks que fizeram lembrar a tia.

Amelia Spencer e Eliza Spencer posaram na passadeira vermelha do British Fashion Awards, na segunda-feira, dia 2 de dezembro, e estavam a usar elegantes vestidos pretos que faziam lembrar a peça que a princesa Diana usou em 1994 e que ficou marcada.

O vestido preto de Amelia tinha um decote em V profundo e algum brilhos nas alças finas. Por sua vez, Eliza tinha um vestido com 'mais manga'.

Como recorda a People, a princesa Diana destacou-se com o famoso vestido preto em 1994 quando marcou presença numa gala em Londres. Tratou-se de um modelo justo, de ombros caídos, e a peça elegante e sedutora que foi usada na mesma noite em que o príncipe Carlos, agora rei, confessou que lhe tinha sido infiel.

