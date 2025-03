Pedro Pascal comentou as recentes fotografias em que pode ser visto com Jennifer Aniston e que deixaram a Internet a especular que este podia ser o novo casal de Hollywood.

Os atores foram 'apanhados' a jantar juntos e essas imagens rapidamente ficaram em destaque, mas o ator já fez questão de esclarecer que não há nenhuma relação amorosa.

"Somos amigos e fomos jantar com amigos em comum", comentou Pedro Pascal. "Acontece", acrescentou, afirmando que Jennifer Aniston é uma grande amiga.

"Ela é assim com todas as pessoas. Se estiveres numa festa e fizeres contacto visual com ela, ela sabe exatamente como te fazer sentir melhor. Se estiveres 'pedrado' numa festa, faz contacto visual com a Jen Aniston e ela vai acalmar o teu sistema nervoso. Vais ficar do género: 'Está tudo bem. Estou seguro'. Assim que o teu cérebro começar a ficar um pouco mais 'rebelde' e começares a ficar paranóico, ela vai olhar para ti, pegar num copo de água e ficarás bem", partilhou.

