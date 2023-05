O Festival de Cinema de Cannes é um evento de grande dimensão, não só pelas artes, mas também no que diz respeito à moda.

Na noite de quinta-feira, dia 18 de maio, muitas estrelas voltaram a juntar-se no prestigiado evento e os looks escolhidos contam sempre com diferentes opiniões, sendo que uns agradam mais do que outros.

Frederique Bel, por exemplo, escolheu levar um vestido praticamente transparente com detalhes em forma de triângulos cheios de lantejoulas douradas e prateadas. O visual deu que falar e até houve quem considerasse uma má escolha, como foi o caso do Daily Mail.

Mas a atriz francesa não foi a única a dar que falar pelo look que escolheu usar no evento. Veja na galeria alguns dos mais distintos - nem todos propriamente pelas melhores razões - que passaram pela passadeira vermelha de Cannes esta quinta-feira, dia 18 de maio.

De recordar que neste mesmo dia também esteve no evento o casal Harrison Ford e Calista Flockhart, a grávida Karlie Kloss e Adriana Lima.

