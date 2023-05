Adriana Lima não passou despercebida quando passou pela passadeira vermelha do anual Festival de Cinema de Cannes, esta quinta-feira, dia 18 de maio.

A modelo, de 41 anos, marcou presença no evento ao lado do namorado, Andre Lemmers, e ambos fizeram questão de dar destaque ao amor que os une ao mostrarem-se muito apaixonados com beijos fotografados. Imagens que pode ver na galeria.

De referir que Adriana Lima escolheu usar no evento um vestido de veludo Tamara Ralph Couture, justo, sem alças, decotado, preto e com um grande laço amarelo.

