O clã Kardashian-Jenner tem testemunhado em tribunal nos últimos dias, no processo que Blac Chyna avançou contra a família do 'ex'.

E as mais recentes informações que chegam através da imprensa internacional contam que o namorado de Kim Kardashian, Pete Davidson, tem acompanhado de perto a celebridade.

Pete foi visto no tribunal esta quinta-feira para apoiar Kim. O humorista esteve presente e o casal beijou-se no corredor antes de seguirem para a sala juntos.

Uma curiosidade que foi relatada pelo Page Six, tendo sido a repórter da Rolling Stone, Nancy Dillon, a primeira a falar do assunto no Twitter.

