Pete Davidson apagou, uma vez mais, a sua conta de Instagram, horas depois de vários internautas o acusarem de ter humilhado Kanye West, ex-marido de Kim Kardashian, na rede social.

Conforme noticia o Page Six, esta quarta-feira, 23 de fevereiro, a conta já estava indisponível. Neste dia, o comediante tinha partilhado um momento do filme de Martin Scorsese, 'The King of Comedy', no qual Robert De Niro afirma: "É melhor ser rei por uma noite do que um idiota a vida inteira".

Desde logo, vários seguidores concluíram que esta seria uma indireta para Kanye, dado o 'drama' à volta da sua separação de Kim.

Recorde-se que Pete reativou a sua conta de Instagram este mês, sendo que Kanye começou logo a segui-lo, tendo também lhe feito vários ataques através desta plataforma.

