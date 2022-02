O ambiente entre Kanye West e Pete Davidson está de 'cortar à faca', pelo menos no que ao rapper diz respeito. Kanye, de 44 anos, usou as redes sociais para partilhar um momento antigo do comediante onde este fez uma piada sobre os seus problemas de saúde mental no programa 'Saturday Night Live'.

Nas imagens, Pete - que agora namora com a ex-mulher de Kanye, Kim Kardashian - aparece a usar uma capa onde se lê "Make Kanye 2006 Again", um trocadilho com o lema da campanha de Donald Trump, de quem West é amigo.

"Tens mais piadas sobre saúde mental para mim?", questiona Kanye.

"Este rapaz pensou que podia escapar desta performance com a equipa que escreveu isto para ele. Isto não é uma ameaça. É vingança", notou Kanye. "Este é o verdadeiro eu. Estou sem medicação, não tenho vergonha do lado medicinal", defendeu.

Recorde-se que Kanye foi diagnosticado com transtorno bipolar.

