Depois de vários meios de comunicação internacionais terem avançado com a informação de que o casamento de Bianca Censori com Kanye West está por um fio, e que estão separados, há novos detalhes sobre este tema.

O Daily Mail revela que Bianca desativou a sua conta no Instagram. Mas não fica por aqui. Ao que parece, o rapper também esteve de volta da sua página e apagou quase todas as publicações na rede social, exceto uma que fez no dia 28 de fevereiro.

Estas são as primeiras 'manifestações' de ambos depois das notícias sobre a separação.