Kanye West e Bianca Censori estarão a caminho do divórcio. O TMZ avança com a notícia de que o casal está a passar por uma fase difícil no que à relação diz respeito.

Casados há quase dois anos, o rapper e a modelo estão separados há algumas semanas, como contaram a pessoas que lhes são próximas. Aliás, a modelo terá viajado para a Austrália para passar algum tempo com a família.

Até ao momento ainda não há informações sobre o que levou à separação, mas sabe-se que Ye [Kanye West] tem dito que planeia morar em Tóquio, isto caso o divórcio avance.

