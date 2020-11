Se as redes sociais trazem consigo inúmeras vantagens, a verdade é que também não faltam aspetos negativos. Pedro Crispim desabafou sobre o assunto através de uma publicação na sua conta de Instagram.

"As redes sociais, para além da questão construtiva, tornaram-se um check point de pessoas amargas, frustradas e mal amadas, às quais se juntou o facto de terem nesta altura e infelizmente, demasiado tempo livre", nota.

"Cada vez me identifico menos com o que por 'estas bandas' acontece! Se não fossem as mesmas úteis profissionalmente, provavelmente já não teria presença em nenhuma rede social", confessa.

