Pedro Crispim esteve no centro da polémica depois de ter comparado a presença de Rui Pedro no programa 'Big Brother A Revolução' a "estrume".

"Existe o Big Brother, existe a Teresa Guilherme, existe uma produção e nessa pirâmide hierárquica ele é quase o estrume, [...] o jogo dele é estrumado", afirmou o fashion adviser na edição 'Extra do Big Brother'.

A expressão usada pelo comentador gerou uma onda de críticas, entre as quais as de Joana Diniz, e até uma reprimenda por parte da sua mãe. Factos que o levaram a pedir desculpa publicamente à família do concorrente.

"No último Extra onde estive, agarrei aqui a expressão esterco e levei uma reprimenda da senhora minha mãe, dona Elisabete. E aqui estou eu na televisão para pedir desculpa, principalmente, aos pais do Rui Pedro. Porque tal como a minha mãe disse, imagina também dizerem essas coisas de ti. Até dizem coisas piores, mas a mãe não gosta e, portanto, os pais dele também não vão gostar", disse Pedro Crispim em direto, usando o seu tempo de antena no 'Extra' desta quarta-feira.

"Lamentando obviamente a palavra que usei aqui, e acho que se tem de ser uma pessoa extremamente bem resolvida para pedir desculpa quando assim tem de acontecer, coisa que o Rui Pedro não fez com a Joana", continuou, assumindo o erro.

"Estou aqui a pedir desculpa porque acho que não usei a expressão correta, sendo que a expressão foi utilizada em relação ao jogo, em relação à atitude específica do Rui e em relação ao Rui enquanto jogador, nunca em relação ao Rui enquanto pessoa fora da casa na Ericeira", completou, deixando assim o assunto "fechado e esclarecido".

Reveja aqui as imagens.

Leia Também: Joana Diniz revoltada com Pedro Crispim: "Malformado, desumano"