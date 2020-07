Depois de ter comemorado o 37.º aniversário, Inês Simões recorreu à sua página de Instagram para falar dos festejos desta data especial.

Como a figura pública destacou na rede social, foi surpreendida com uma festa de aniversário, momento que fez questão de partilhar com os seguidores.

"Os bons amigos conhecem todas as nossas histórias, os melhores amigos fazem parte delas. Pela primeira vez em 37 anos de vida, fui surpreendida com uma festa de aniversário surpresa e não podia ter ficado mais feliz. Sabe bem de vez em quando estar do outro lado e ter a meu lado os melhores", escreveu.

A data foi celebrada no Algarve, onde a celebridade está a desfrutar de uns dias de descanso. "Que semana boa, foi carregar baterias, fazer anos e tudo sempre em segurança! O Algarve está bem e recomenda-se", acrescentou numa outra publicação.

Veja na galeria algumas imagens do aniversário de Inês Simões.

