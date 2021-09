Pedro Teixeira recorreu às stories da sua página de Instagram para partilhar um pedido de ajuda, após o desaparecimento de um jovem.

Numa publicação que fez na rede social esta quarta-feira, 22 de setembro, o ator e apresentador escreveu: "Partilhem por favor".

Trata-se de um um jovem de 25 anos, que se chama Leo, e que foi visto pela última vez perto Jardim da Estrela, em Lisboa.

"Tem 1.95m, por norma utiliza roupa larga, achamos que tem uma mochila azul da Herschel com ele. Há mais pessoas na rua do que polícias, por isso por favor partilhem, partilhem muito", pode ler-se numa publicação no Instagram.

Publicação de Pedro Teixeira© Instagram

