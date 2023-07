Pedro Soá e Bruno de Carvalho tem vindo a protagonizar algumas trocas de acusações e o palco tem sido o 'TVI Extra'. Na madrugada deste sábado, neste mesmo programa, a polémica ganhou novos contornos.

Pedro Soá foi convidado pela produção do formato a estar em estúdio mas por motivos de saúde não conseguiu comparecer. Por esse motivo, decidiu enviar uma mensagem de voz para responder a tudo o que lhe tem sido dito pelo ex-dirigente leonino.

"O senhor Bruno de Carvalho é um lírico. Faz-me lembrar um artista português muito famoso dos anos 70 e 80, o Tarzan Taborda, só que o outro tinha coragem, este não. Quando vêm atrás dele, foge. Isso aconteceu várias vezes, quando estava no Sporting e na altura do casamento, quando o Zezé Camarinha foi atrás dele", começou por dizer o empresário.

"Bruno, tem de ter um bocadinho mais de coragem. Mais 'balls' [testículos] como se costuma dizer. Acho que o Bruno de Carvalho, na intervenção que fez sobre mim, acho que foi deselegante pela maneira que falou. Se realmente me queria defender não usava esse terminologia que usou. Porque eu não sou otário. Percebo quando as pessoas querem inverter as coisas"

"Não tenho problema nenhum em dizer-lhe na cara, um dia se for preciso vou aí ao estúdio e digo-lhe na cara. Se eu não fosse ninguém, não andava a colocar posts no seu Instagram a querer confrontos com o Pedro Soá. Afinal o Pedro Soá é alguém. Se calhar era preciso o Pedro Soá para ter algum protagonismo", acrescentou Pedro.

Bruno decidiu responder sempre com alguma ironia e ainda disse que Soá é "estúpido" e "cornudo", para além do facto de que o ex-concorrente do 'Big Brother' nunca será mais do que o "ex".

Por fim, Soá disse o seguinte: "Se calhar tem de fazer um TAC no hospital, se calhar é alguma coisa aí que não está bem. Algum principio de Alzheimer, algum distúrbio".

