O dia 20 de junho de 2020, este sábado, ficou marcado pela inesperada e angustiante morte de Pedro Lima. O ator foi encontrado sem vida na Praia do Abano, em Cascais. Tinha 49 anos.

A ausência do ator foi notificada à PSP, por volta das 8h20, na sequência da família ter lido uma carta deixada por Pedro Lima que gerou alarme. Foram acionados meios de busca e, duas horas mais tarde, o corpo foi encontrado.

Foi chamada uma ambulância do INEM, que recolheu o corpo, tendo a Polícia Judiciária (PJ) sido deslocada para o local para tratar do expediente processual, que será enviado para o Ministério Público, explicou uma fonte à Lusa.

A notícia da sua morte foi avançada pela estação para a qual trabalhava há mais de duas décadas, a TVI, seguindo-se de um comunicado do diretor de programas, Nuno Santos.

"No Adeus a Pedro Lima. O Pedro Lima partiu. Uma partida inesperada e brutal. É um dia chocante que abre uma tormenta de emoções e deixa um pesar enorme entre todos. Todos, sem exceção", foram as palavras de Nuno Santos que despontaram uma onda de homenagens sem precedentes nas redes sociais.

Ao diretor de programas da estação de Queluz juntaram-se atores, músicos, apresentadores e várias figuras de renome, nomeadamente o Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa prestou o seu tributo a Pedro Lima no site da Presidência da República, recordando-o como "o ator de quem todos gostávamos".

Não só no meio digital se fizeram notar as homenagens mais comoventes. Na Praia da Murtinheira, em Coimbra, onde arrancaram competições da Liga MEO Surf, Frederico Morais e outros surfistas juntaram-se para um último adeus ao ator, que era também um amante das ondas. Os atletas reuniram-se no mar para aplaudir Pedro Lima.

Pedro Lima tinha regressado às gravações da novela 'Amar Demais', a próxima trama da TVI, há três semanas, e estava no pequeno ecrã com o regresso da série 'Espírito Indomável' (2010), emitida diariamente nos serões da estações.

Estava a construir de raiz uma casa, aquele que seria o novo ninho para si e para os cinco filhos - João Francisco, Emma, Mia, Max e Clara. Deixa a mulher, Anna Westerlund, com quem estava há 20 anos. O casal ia subir ao altar em 2021.

