Pedro Lima perdeu a vida este sábado, dia 20, aos 49 anos de vida. As redes sociais espelham a angústia que a chocante notícia instalou no panorama artístico, uma onda de homenagens à qual se juntou Nuno Santos, o diretor geral da TVI.

"No Adeus a Pedro Lima. O Pedro Lima partiu. Uma partida inesperada e brutal. É um dia chocante que abre uma tormenta de emoções e deixa um pesar enorme entre todos. Todos, sem exceção", começou por escrever.

Nuno Santos deixou uma palavra de carinho à família do ator, destacando também o seu prestígio enquanto artista.

"A TVI endereça à família, neste momento de dor imensa, sentidas condolências. O Pedro era um dos mais versáteis atores da sua geração. E um operário desta indústria, no cinema , no teatro e na televisão.Sempre disponível, sempre afável, sempre pronto para trabalhar.A sua relação com a TVI tinha mais de duas décadas, mas cada projeto parecia ser sempre o primeiro", continou.

E rematou: "Cuidava e afeiçoava-se de forma única às suas personagens .Foi assim que recebeu o regresso do Tristão, da série Espírito Indomável, lançada a partir da novela com o mesmo nome, e que é seu papel mais marcante neste trajeto intenso e longo na ficção nacional onde está desde a primeira hora.Neste momento dava corpo a Gonçalo Macedo na novela Amar Demais, cujas gravações foram recentemente retomadas.Era um companheiro e um amigo de todos, admirado pela sua simplicidade e capacidade de trabalhar em equipa.Todas as mortes são uma perda, mas esta é especialmente dolorosa pelo que deixa para trás.Saibamos honrar a sua memória e o seu exemplo".

