Susana Dias Ramos ainda sofre muito com a morte do pai e por isso esta sexta-feira, 19 de março, data em que se assinalou o Dia do Pai, foi particularmente difícil para si fazer parte do leque de comentadores do 'Extra do Big Brother - Duplo Impacto'.

A psicóloga fez um enorme esforço, marcou presença e acabou a ser surpreendida por Pedro Crispim.

"A Susana está a fazer um esforço imenso e em estar aqui connosco, porque é um dia muito complicado para ela. Nesse sentido, escrevi em meu nome e em nome da equipa BB um pequeno texto para ela", começou por explicar o comentador, passando à leitura do seu texto:

"Tem gente que faz uma falta avassaladora, sei que hoje, por mais gente que tenhas em teu redor, te sentirás provavelmente sozinha, despida e desamparada e que independentemente do que te disserem nada te acrescenta, nada altera esse teu sentir tão teu, tão visceral. Feliz Dia do Pai, minha Susana, em meu nome, em nome de toda a equipa BB, obrigada por estares aqui a fazer um esforço no dia de hoje. Estamos juntos, sempre e para sempre", leu Crispim, deixando Susana lavara em lágrimas.

No fim, a psicóloga levantou-se do sofá e deu um abraço forte ao amigo.

Reveja aqui o momento.

Pouco depois, Pedro Crispim dedicou igualmente palavras de carinho a Liliana Filipa - que também viveu ontem um dia difícil. A influencer digital ficou emocionada com o gesto. Veja aqui.

Nas redes sociais, Pedro Crispim partilhou uma imagem do abraço apertado que recebeu em direto de Susana Dias Ramos e declarou: "Hoje levo a mochila cheia de afecto! Obrigado".

