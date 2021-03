Luciana Abreu organizou um jantar de Dia do Pai para a sua família do coração, dedicando o final desta celebração à sua filha Lyannii - que este sábado, dia 20, completa nove anos de vida.

Já depois da meia-noite, a cantora e atriz colocou na mesa a surpresa que preparou a menina: um bolo da sua segunda cantora favorita: Billie Eilish, sendo que a primeira, tal como Lyannii fez questão de referir, é a mãe Luciana.

Na sua conta oficial de Instagram, o rosto da SIC partilhou com os fãs as imagens da festa.

Lyannii e Lyonce, filha mais velha da artista, são ambas fruto da relação com Yannick Djaló. Luciana Abreu é ainda mãe de duas meninas gémeas, Amoor e Valentine, resultado do casamento com Daniel Souza.

