Pedro Crispim recorreu ao Instagram para recordar junto dos seguidores algumas das suas melhores imagens no 'Você na TV', programa que vai terminar este mês.

A contar os dias para dizer adeus ao formato que esteve no ar na TVI durante mais de uma década, o comentador recorda com carinho as participações que fez no mesmo, destacando todo o trabalho da equipa do programa.

"Dia 31 de dezembro de 2020 será o último programa 'Você na TV'... A mim só me ocorre dizer obrigado, agradecer a toda a equipa, a todas as pessoas que estiveram por perto. Que escola e que privilégio têm sido esta caminhada", começou por escrever, esta quinta-feira.

Mas não ficou por aqui e destacou ainda que vão surgir várias novidades. "Até lá, todos os dias terão surpresas quentes e boas como as castanhas. Fiquem atentos, porque só assim faz sentido, quando sentimos juntos", disse.

Leia Também: Pedro Crispim recebe ameaças da página de Rui Pedro e em mensagem privada