Pedro Crispim recorreu ao Twitter para mostrar as mensagens ameaçadoras que recebeu por parte da página de Rui Pedro.

"Tem cuidado, vizinho. Ainda estás ansioso, campeãozinho? Temos de conversar, os dois. Correção, vamos conversar garantidamente, muito em breve", lê-se nas referidas mensagens. Perante tal situação, o comentador do 'Big Brother' acrescentou: "Alguém avisa o rapaz que possivelmente um qualquer hacker se apoderou das suas redes sociais a anda a enviar-me sms privadas para o instagram?! E já agora, que ameaças e coacção são crimes punidos por lei? Agradecido".

Mas não ficou por aqui e destacou outras reações recebidas por parte de internautas, incluindo mensagens privadas para o seu número de telemóvel, sem identificação.

"Põe-te a pau. Ando a observar o que dizes. Vamos conversar garantidamente muito em breve. Ass: a p**** que te pariu, filho da p****. Sei onde vives, descobri hoje, estás feito. Prepara-te”, lê-se em duas primeiras mensagens enviadas a Pedro Crispim.

"Vais morrer, a pistola esta carregada. Isto é sério e muito. Não vais escapar", recebeu ainda estas palavras, enviadas pelo mesmo número.

Pouco tempo depois, Pedro Crispim fez questão de destacar na mesma rede social: "Gente bonita não misturem as coisas, cada coisa no seu lugar, obviamente que não seria um ex concorrente a me enviar SMS para o telemóvel a ameaçar. Existem muitos loucos por aí, que não distinguem a ficção da realidade. Tenham la calma".

