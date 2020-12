Apesar de Rui Pedro negar todas as acusações feitas contra si, Joana insiste que o colega do 'Big Brother' a "ameaçou" antes da gala, no último domingo.

Ambos estiveram a conversar com José Castelo Branco, esta segunda-feira, num direto feito no Instagram, que começou com Rui Pedro.

O ex-concorrente do programa da TVI afirma que foi alvo de "mentiras". "Em plena gala, simulou que eu a abordei de forma rude, a ameaçá-la de morte, chamou a GNR para eu me identificar. Uma coisa macabra. Nunca faria isso, não faz parte da minha formação e educação. Tenho negócios, tenho uma imagem a defender", disse, alegando que Joana "sofre de um transtorno qualquer".

Rui reconhece que se "indignou" dentro da casa da Ericeira e que foi "rude", mas recordou também que já pediu desculpa a Joana pelos seus comportamentos numa das galas. Para si o problema "ficou resolvido".

Rui disse ainda que estava disponível para falar com a colega quando esta saiu do programa, e que ficou surpreendido com as alegações que foram feitas contra si no último domingo. "Já falei com o meu advogado para podermos fazer alguma coisa porque ontem tomou limites incalculáveis", contou, partilhando de seguida a sua versão da polémica história.

"Cheguei à gala, a Joana está com a Carina - que é minha amiga - a fumar. E eu disse, com alguma distância: 'Olá Joana, acho que já chega. Foi com o José Castelo Branco, foi na Fátima Lopes, foi no 'Extra' da TVI, no Manuel Luís Goucha... Faz a tua entrevistinha, fala de ti, deixa de falar de mim porque eu não tenho nada a ver contigo. Não tenho nada para te dizer e exijo que tu não fales de mim'. E fui à minha vida. Entretanto, começa a gala, estou sentado e sou abordado por um elemento da produção que me chama e diz que tenho que ir ter com a GNR para me identificar", recordou, mostrando-se "indignado". "Como é que alguém com 21 anos tem tamanha maldade dentro dela. Uma coisa surreal", acrescentou.

Rui Pedro continuou insistindo que "nunca" ameaçou matar Joana nem a família: "Primeiro, não perco assim o controlo com tanta facilidade. Segundo, a Joana jamais teria essa importância na minha vida para me fazer perder o controlo. Terceiro, foi à porta do estúdio, estavam elementos da produção a fumar, estava a Carina com a Joana, e eu abordei-a com quatro ou cinco metros de distância e disse-lhe com um tom baixo e respeitador".

Mas Joana garante que foi ameaçada e ambos contradizem a colega Carina. Esta diz que não viu nada, mas Joana e Rui Pedro afirmam que a colega é testemunha e que assistiu a tudo.

A versão da polémica história contada por Joana:

"Cheguei à gala e logo à porta estava o Carlos e a Carina, eles viram-me a entrar de carro e foram logo ter comigo a cumprimentar-me. Estava tudo a correr bem. Fiquei à conversa com a Carina cá fora, entretanto, o Rui Pedro chegou e começou-me a ameaçar e disse que se falasse no nome dele me partia a boca toda. Eu tenho aqui as frases porque à medida que ele ia dizendo, eu ia anotando no telemóvel. Não gravei, devia ter gravado".

De seguida, passou a citar as alegadas frases ditas por Rui Pedro: "Se me dirigires mais a palavra ou falas no meu nome, eu parto-te a boca toda e parto-te os dentes todos"; "Disse que me encontrava em qualquer cidade do país, a mim ou aos meus pais, à minha família e partia-nos aos bocadinhos".

"Ameaças de morte para mim não têm desconto. Ele disse tudo e mais alguma coisa", acrescentou Joana, referindo que Rui Pedro a terá ameaçado também em conversa com outra ex-concorrente, Andreia.

"A Carina ouviu tudo. Entretanto, o Carlos também apareceu e tentou acalmar o Rui. Mandei mensagem a toda a gente a dizer que o Rui me estava a ameaçar à porta do estúdio, e a Andreia chegou e foi perguntar ao Rui o que se passava e ele disse-lhe que me encontrava numa esquina qualquer de noite, que passava despercebido e nunca ninguém iria saber que foi ele".

Mas não ficou por aqui e explicou ainda que chegou depois um elemento da produção, a quem Joana se queixou do comportamento de Rui Pedro, e que esta pessoa questionou Carina sobre o que se passou e esta terá confirmado as ameaças de Rui.

Ainda durante o direto, Joana relatou que anda com "seguranças na rua". "A partir do momento em que me ameaçam a mim e à minha família, não posso aparecer em sítios públicos sem segurança", realçou.

