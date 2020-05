Pedro Alves foi um dos concorrentes do 'Big Brother 2020' que deu mais que falar logo no início do programa devido a algumas das suas declarações durante a sua apresentação. Na altura, este confessou ser "um bocadinho homofóbico", palavras que geraram inúmeras críticas.

Durante uma conversa com Cláudio Ramos, Pedro tentou esclarecer a sua posição: "Na semana passada estava tão nervoso que não me consegui explicar bem quanto aquele tema que nós falamos".

Posteriormente, o apresentador do reality show assumiu: "O que eu desejo a si, que é o mesmo que eu desejo a todos os seus colegas também, é que entrem na casa e lá dentro a jogar se vá descobrir, naturalmente, a essência de cada um. A homofobia é um crime e obviamente que percebi que não era aquilo que queria dizer, queria usar a palavra preconceito".

"De todo, porque eu relaciono-me com pessoas que o são [homossexuais], portanto se eu assim fosse não me relacionava", justificou posteriormente o concorrente.

Pode ver o momento aqui.

