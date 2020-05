Este domingo, dia 3, aconteceu mais uma gala do 'Big Brother 2020', na TVI, na qual foram escolhidos os primeiros nomeados. Uma destas pessoas irá sair na próxima semana sem conhecer os cantos à casa mais vigiada do país.

Assim sendo, os concorrentes que terão de lutar para ficar em jogo serão: Pedro Soá, Fábio e Diogo.

Pedro Soá foi o que teve mais nomeações, cerca de seis, seguido de Fábio com cinco. Segundo os votos dos colegas, Sónia teria sido a terceira, com quatro nomeações, no entanto, a imunidade que lhe foi atribuída permitiu que escolhesse outra pessoa para o seu lugar, neste caso, Diogo.