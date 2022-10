Horas depois de ter deixado a casa mais vigiada do país e após ter estado no 'Dois às 10', Ricardo Pereira conversou com os jornalistas sobre a saída do 'Big Brother', da TVI.

Ao ter sido o concorrente escolhido para abandonar o jogo, lamentou a saída mas com o "sentimento de dever cumprido" porque foi "a pessoa que é cá fora".

"Ainda assim, acho que podia ter chegado um bocadinho mais longe. A minha posição dentro da casa era muito confortável", acrescentou, falando do carinho dos colegas.

"Cá fora já percebi que as coisas não eram bem assim. Primeiro poderá ser porque tenho histórico, já participei no reality show no ano passado e, se calhar, não foi o mais positivo que podia ter, e ainda há pessoas que têm isso na memória. Por outro lado, acabo por não aparecer muito e ter pouco destaque", acrescentou. Ricardo realçou que se "manteve fiel aos seus princípios e valores" e "isso não ajudou como jogador". "Esqueci-me que fui para a tempestade e não levei guarda-chuva", frisou, ainda.

Ao comentar o 'jogo', salientou que "sempre deu a sua opinião" mas evitando "magoar o outro". "O 'Big Brother 2022' tem personalidades muito fortes, pessoas que dão muito para o conteúdo do programa. Era uma casa onde se procurava muito essa parte de opinar ou dar o nosso parecer sobre outra pessoa, fosse à frente ou a trás. Nunca o fiz e acabei por dar a minha opinião só nas cadeiras quentes e, se calhar, o impacto que isso tem depois em galas não é tão grande", disse.

"Não sinto, de todo, que tenha havido uma injustiça do 'Big Brother', mas que lá dentro conduzimos o jogo de uma forma diferente a que achava ser mais certa", ressalvou.

Falando dos filhos, Ricardo explicou que já conversou com as crianças através de uma videochamada, que ambos tinham "saudades" e estavam "orgulhosos" com o que o pai fez dentro da casa. De recordar que o concorrente é pai de dois rapazes, Martim, de oito anos, e Francisco, de 12.

O pedido de casamento que marcou a sua saída do 'Big Borther'

Apesar de ter saído 'cedo', Ricardo Pereira acabou por marcar a expulsão com um pedido de casamento. Antes de abandonar a casa mais vigiada do país e deixar lá dentro a namorada, Joana Schreyer, o concorrente pediu a amada em casamento.

Este era já um desejo que tinha "desde quase inícios de maio". Mas não achou que seria no 'Big Brother', esta ideia só começou a fazer sentido após o convite para entrar no programa. Uma vez que foi no reality show que se conheceram e onde começaram a namorar, "fazia todo o sentido marcar também este próximo passo ali". Ainda assim, não queria que tal gesto fosse visto como "uma cartada, como jogo".

Falou com o 'Big' para que o pedido fosse feito de maneira a que não passasse uma ideia errada e o pedido acabou por ser "adiado", até que decidiu fazê-lo, de forma espontânea e inesperada, antes de sair da casa.

Sobre o casamento, Ricardo confessou que já "falaram algumas coisas", sobre sítios que gostam e a forma como poderiam fazê-lo. "Trocamos algumas ideias", afirmou. "Queremos ter a família e amigos, um sítio bonito, que nos faça sentido, e que a Joana tenha o dia dela. Que o dia seja todo dedicado a ela porque merece. Não queremos nada de muito grande, mas também não queremos só um almoço", detalhou.

Os planos para o futuro ao lado de Joana Schreyer

No entanto, primeiro o casal quer ter "o seu cantinho" - uma vez que atualmente vivem a "maior parte do tempo com a mãe de Joana" - e "conseguir abrir o negócio, ter uma fonte de rendimento".

No que diz respeito ao trabalho, Ricardo contou que pensaram de ter um sítio onde ambos pudessem desempenhar as suas áreas, o concorrente na parte do desporto e Joana na linha da estética. "Que eu pudesse dar aulas de PT privado ou aulas online, e a Joana conseguir ter o laser, unhas, tudo. Também pensamos abrir uma loja de roupa com biquínis e fatos de banho para o verão. E no inverno roupa de desporto, e casacos… Ter uma marca de roupa nossa", partilhou ainda.

A presença de Joana Schreyer no jogo

Ricardo acredita que Joana vai manter o seu jogo. "Uma pessoa super inteligente, racional, que consegue prever as coisas como ninguém, consegue ler as pessoas como ninguém, que bate de frente se tiver que bater e que diz o que tiver a dizer sem problema algum, nunca faltando o respeito a ninguém", destacou, sem esquecer dos "momentos de muita diversão, brincadeira".

O 'desejo' de voltar à casa do 'Big Brother' para surpreender a amada

Apesar de não ter ainda falado nada com a produção, e de não depender de si, não diz que não à possível oportunidade de regressar à casa para, por exemplo, dar o anel a Joana.

Mas não deixou de ressalvar: "Tenho a sensação que ao fazê-lo vão achar que estamos a fazer uma cópia de algo que se passou há pouco tempo, e não é. Cada um tem a sua história, o seu momento, os seus motivos…".

Diogo Marques apaixonado por Mafalda Diamond?

Questionado sobre se Diogo estará apaixonado por Mafalda, Ricardo Pereira diz: "Acho que ainda não".

O concorrente acredita que Diogo vê na colega "uma grande amiga que quer proteger". Ainda assim, não deixa de acrescentar que "poderá haver algo, se bem que ali dentro não acredita, mas poderá haver uma amizade bonita ou o início de uma historia bonita".

Leia Também: 'Big Brother'. Um expulso, novos rostos e o pedido de casamento