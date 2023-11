Após a cerimónia de juramento à Constituição que aconteceu no Congresso dos Deputados, eis que a família real espanhola deslocou-se até ao Palácio Real.

Na Sala do Trono, a princesa recebeu o Colar da Ordem de Carlos III, a mais alta condecoração concedida pelo estado espanhol.

Nesta ocasião, Leonor não apenas agradeceu pela condecoração, como assegurou que o seu lema de vida era "virtude e mérito", o qual faz questão de seguir enquanto "princesa das Astúrias e herdeira da Coroa".

"Assumi uma grande responsabilidade com Espanha perante as Cortes Gerais, que espero retribuir com a maior dignidade e o melhor exemplo", notou.

Leonor prometeu ainda "servir em todos os momentos com respeito e lealdade".

"Peço que confiem em mim, pois depositei toda a minha confiança no nosso futuro, no futuro da Espanha", afirmou, por fim, a filha mais velha do rei Felipe VI e da rainha Letizia.

