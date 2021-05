Depois da SIC ter adiado as gravações de 'Patrões Fora' após o internamento de Maria João Abreu, a sitcom voltou, como é possível perceber através das recentes publicações que foram feitas no Instagram.

Tiago Aldeia e Sofia Arruda publicaram nas stories da rede social imagens captadas nos bastidores do projeto, mostrando assim que estavam a preparar-se para gravar 'Patrões Fora'.

Também João Baião, que faz parte do elenco da sitcom, não esteve presente no programa 'Casa Feliz', esta terça-feira, tendo referido apenas que estava "a preparar uma grande surpresa". Não se sabe ao certo se o apresentador foi gravar 'Patrões Fora', mas tendo em conta as recentes publicações de Sofia Arruda e Tiago Aldeia, é provável que tenha sido esse o motivo da sua ausência.

De referir que Maria João Abreu continua internada no hospital, depois de se ter sentido mal no passado dia 30 de abril. Segundo João de Carvalho, a atriz sofreu "dois aneurismas".

Também José Raposo conversou com o Fama ao Minuto sobre o internamento da ex-mulher, destacando que esta é uma "situação muito complicada".

