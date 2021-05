Dulce Guimarães revelou novos detalhes sobre o estado de saúde de Maria João Abreu, que continua internada no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Segundo o que escreveu este domingo no Facebook, a atriz irá viver "um dia decisivo" esta segunda-feira, 10 de maio, mostrando-se ao lado da artista nesta fase delicada.

Numa mensagem carregada de força e carinho, Dulce Guimarães começou por escrever: "Amanhã [10 de maio] será um dia decisivo para ti, velha amiga. Quero ter pensamento positivo mas o conhecimento não está a permitir-mo. Tens que, como sempre fizeste noutras lutas - ainda que bem mais fáceis - ir buscar forças ao teu lado forte".

Ao que tudo indica, de acordo com as palavras de Dulce, Maria João será retirada do coma induzido. "Logo que a medicação que te tem mantido no coma comece a ser retirada, vai lá, amiga, vai a esse teu lado mais forte, desce lá, para depois subires, mesmo que devagar e volta, volta em força, volta toda, volta tu", rematou.

Maria João Abreu

Recorde-se que foi no passado dia 30 de abril que a atriz foi internada no hospital, depois de se ter sentido mal. De acordo com João de Carvalho, Maria João estava no camarim das gravações de 'A Serra', novela da SIC, quando "deu um grito" e foi socorrida em primeiro pelo colega José Mata. Acabou por ser transportada para o hospital, tendo sofrido dois aneurismas.

Entretanto, José Raposo destacou que esta "é uma situação muito complicada", estando neste momento ao lado dos filhos que tem em comum com Maria João, Ricardo e Miguel.

Por sua vez, o atual companheiro da atriz, João Soares, manifestou-se nas redes sociais onde partilhou duas carinhosas fotografias em que aparece junto da mulher.

