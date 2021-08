Andreia Rodrigues realizou no decorrer desta semana uma sessão fotográfica com as duas filhas, Alice, de três anos, e Inês, de cinco meses. Desta produção resultou a recriação de uma fotografia que levou a um encantador antes e depois.

"Onze meses separam estas fotos", declara a apresentadora de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?' ao revelar aos seus seguidores do Instagram uma montagem fotográfica que junta as duas imagens.

Na primeira vemos Andreia grávida de Inês e na segunda a apresentadora, que surge no mesmo cenário e com a mesma roupa, aparece com a filha ao colo.

"Onze meses de muitas emoções, estados de espírito, ansiedades, sonhos, conquistas, desejos, lágrimas e sorrisos! Onze meses de um amor crescente e uma enorme gratidão! Vá…. e agora vou deixar de ser lamechas que a vida e as crianças não estão para isso, há toda uma vida a acontecer e coisas para fazer", declara Andreia no final final da publicação.

Alice e Inês são ambas fruto do casamento de Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira.

Leia Também: Marco Horácio festeja um ano de namoro. "365 dias a aturar-me é obra"