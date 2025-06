Alice, a filha mais velha de Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira, completou sete anos, data que foi celebrada com uma festa ao ar livre, cujo tema foi a Hello Kitty, conforme a apresentadora da SIC mostrou na sua página de Instagram.

"Quando lhe perguntei que festa queria fazer para os amigos da escola, fez-me três pedidos: que fosse ao ar livre — porque queria andar descalça —, que tivesse música para dançar muito e que fosse um dia feliz para os seus amigos!

Ah… e o tema já estava decidido há muito tempo: Hello Kitty, claro!", realçou.

"E assim foi… um dia cheio. Cheio de amigos, de cor, de música, de dança, de sorrisos e de alegria — com o pé no chão. E a mana sempre por perto! Com uma color party onde nem eu escapei!", notou ainda

"Não quero ser chata (mas mãe é sempre um bocadinho chata)… Eu sou muito feliz a fazer crianças felizes. Poder trazer magia à vida das minhas filhas e dos seus amigos é um privilégio. Não há nada mais mágico do que o brilho no olhar de uma criança, nada mais honesto do que os seus sorrisos e as suas lágrimas de emoção", acrescentou.

Na visão da comunicadora, "celebrar as minhas filhas é celebrar o melhor do mundo". "Sinto-me profundamente grata por lhes poder proporcionar dias assim. E também por, há muitos anos, ter ao meu lado pessoas incríveis — com quem trabalho, e contrato (sim, não são oferta!) e que me ajudam com a sua energia, entusiasmo, talento e entrega a tornar tudo ainda mais mágico", completa.

Note-se que Daniel e Andreia são ainda pais de Inês, de quatro anos.

