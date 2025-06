A filha mais velha de Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira, Alice, completou sete anos de vida no dia 30 de maio.

A festa que celebrou esta data especial decorreu no fim de semana, juntando amigos e família.

Através das redes sociais, Andreia revelou que o tema escolhido pela menina foi a personagem Hello Kitty. A apresentadora mostrou ainda os detalhes da celebração, incluindo o seu look a combinar com o tema.

