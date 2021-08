"'Só se vê bem com o coração… o essencial é invisível aos olhos'", foi esta a citação escolhida por Marco Horácio para dar início à amorosa publicação com a qual escolheu assinalar o primeiro aniversário de namoro ao lado de Sara Biscaia.

"É assim que olhamos um para o outro há 1 ano", declara o ator e humorista na legenda de uma nova fotografia do casal.

"Todos os dias me perguntas se estou feliz, e todas as vezes te respondo: 'foste e és tu que me fazes aceitar isso'. Que o mereço", conta Marco Horácio, que vive desde há um ano para cá um dos períodos mais felizes da sua vida.

"365 dias a aturar-me é obra", brinca, por fim.

Espreite a galeria para ver as melhores fotografias de Marco Horácio e Sara Biscaia.

