Paris Hilton está a comemorar um marco da relação com o namorado, Carter Reum. Este sábado, a celebridade, de 39 anos, partilhou uma fotografia em que aparece com Reum, de 39, no Instagram para celebrar o aniversário de namoro.

"Quando nos conhecemos, não fazia ideia da jornada incrível que estava prestes a embarcar", começou por escrever na legenda da imagem. "A minha vida estava sempre vazia, como se estivesse a perder alguma coisa. Mas quando te conheci, sabia que tu eras o tal. Encheste o meu coração com muito amor", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e continuou: "Acredito que tudo acontece por um motivo porque tudo na minha vida, tudo de bom e tudo de mau, levou-me até ti. Tu és a razão de eu estar feliz e sentir-me a mulher mais sortuda do mundo. Amo fazer-te feliz e prometo fazer-te sorrir para sempre. Feliz aniversário".

De acordo com a revista People, o casal foi visto durante um encontro na noite de sábado, em Malibu, na Califórnia, onde comemorou a data especial.

Leia Também: Paris Hilton declara-se ao namorado em dia de festa