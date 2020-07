Paris Hilton vive uma fase feliz ao lado de Carter Reum, com quem namora desde o ano passado. Uma relação que 'vai de vento em popa', como nos mostram as publicações que a celebridade tem feito nas redes sociais.

Ainda esta semana, o companheiro de Paris completou mais um ano de vida, data que a figura pública fez questão de assinalar na sua página de Instagram, onde se declarou ao seu amor.

"Feliz aniversário, meu amor! Desde o momento em que tu entraste na minha vida, mudaste tudo. Todos os dias contigo têm sido uma bênção. Mostraste-me o que realmente é o amor verdadeiro. Obrigada por todas as memórias incríveis, as gargalhadas noturnas e os beijos pela manhã", começou por escrever.

"Obrigada por me fazeres sentir segura, pegando na minha mão e provando que os bons homens ainda existem. Em ti, encontrei o amor da minha vida, a minha outra metade, o meu companheiro e o meu melhor amigo. Obrigada por me fazeres a miúda mais feliz do mundo. Estou tão entusiasmada com o nosso futuro juntos! Amo-te para todo o sempre", disse de seguida na legenda de um vídeo onde aparece a beijar o namorado. Imagens que pode ver na galeria.

