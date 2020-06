Após terem tornado a relação pública, Paris Hilton e Carter Reum já não fazem por esconder o amor que os une, pelo contrário. Ainda este domingo, o casal mostrou-se muito apaixonado enquanto almoçava em Malibu.

Muito carinhosos, a celebridade e o companheiro até trocaram beijos apaixonados, momentos que não passaram despercebidos às lentes dos paparazzi. As imagens já estão a circular nas redes sociais, como pode ver nas publicações abaixo.

Recorde-se que as notícias da relação de Paris com Carter começaram a surgir no início do ano, em janeiro. No entanto, só no passado mês de abril é que a celebridade 'oficializou' o namoro ao declarar-se publicamente ao companheiro no Instagram no dia em que Reum completou mais um ano de vida.

