Paris Hilton está novamente apaixonada. Tudo indica que a celebridade está a namorar com o empresário Carter Reum.

Acredita-se que Paris terá começado este novo ano com o atual companheiro ao seu lado, uma vez que vive um romance com Carter há já algumas semanas.

Reum, também com 38 anos, é empreendedor e autor do livro 'Shortcut Your Startup: Speed Up Success With Unconventional Advice From the Trenches’.

Paris foi vista pela primeira vez com o seu novo amor na 'after party' dos Globos de Ouro, na madrugada desta segunda-feira, apesar de ter optado por posar sozinha na passadeira vermelha do evento.

De acordo com o Entertainment Tonight, a socialite foi vista mais tarde com o companheiro e relatos revelam que estavam "inseparáveis".

Uma fonte acrescentou ainda que o casal "está a gostar da companhia um do outro", e disse também que Paris "está feliz".

O romance surge um ano depois da celebridade ter cancelado o noivado com o ator Chris Zylka.

