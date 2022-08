Catarina Raminhos partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram um verdadeiro 'tesourinho' de infância.

Trata-se de uma fotografia sua de infância através do qual procura provar que uma das suas filhas, Maria Inês, é parecida consigo.

"Para todas as pessoas que me dizem: a Maria Inês é a cara do pai! Pois esta miúda de vermelho sou eu, algures em 1986, a segurar a laca enquanto a minha mãe penteava a noiva. Não vamos falar do meu cabelo porque já se sabe de que é feito o espeto em casa do ferreiro", revelou a mulher de António Raminhos.

Recorde-se que o casal tem mais duas filhas: Maria Rita e Maria Leonor.

Leia Também: Ao natural, Cristina Ferreira partilha reflexão. António Raminhos brinca