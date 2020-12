Esta segunda-feira, dia 21, Fátima Lopes recebeu no programa 'A Tarde é Sua' Vítor, um homem que ficou conhecido pela sua história de coragem e amor por estar a criar sozinho cinco filhos menores de idade.

Querendo saber o que se passou entretanto desde a sua última vinda ao programa, Fátima Lopes ficou a saber que as coisas se tornaram difíceis para o convidado, sobretudo por causa da pandemia.

Foi nesta altura que Vítor relatou uma situação que deixou a apresentadora profundamente indignada.

"Houve uma pessoa que foi me foi acusar na segurança social. Disse que o meu filho mais velho não poderia ficar a tomar conta dos irmãos para eu ir trabalhar. Tenho um filho com 15 anos, os meus gémeos têm 14 e eles não poderiam ser mais responsáveis", assegurou.

Não ficando indiferente ao assunto, Fátima fez questão de deixar uma mensagem. "Entristece-me muito quando alguém me relata o que me acaba de dizer. Estamos a chegar ao Natal. As pessoas às vezes são muito despachadas a pôr pés a caminho para ir fazer denúncias deste género. Mas se calhar se for para outra coisa qualquer, não mexem os pés para ir a lado nenhum. Para fazer o bem pelo o outro, elas não estão disponíveis, mas para tentar arrasar a vida do outro estão sempre prontas. Tenho de mandar este recado a este tipo de comportamentos".

"Tenho desde o primeiro dia que o conheci uma profunda admiração por si. Para mim é um pai exemplar", completou.

