Fátima Lopes esteve à conversa com a psicóloga/sexóloga Tânia Graça e com Ana Markl no podcast 'A Voz da Cama'. A apresentadora, de 55 anos, falou sobre a sua vida pessoal, nomeadamente, os dois divórcios por que passou.

"Eu já me divorciei duas vezes, é público, não é segredo nenhum. Se é assustador? Sim. Foram em momentos muito diferentes da minha vida, nós mulheres por norma pensamos muito mais essa separação se tivermos filhos. É mais difícil. Vamos ter que ajudá-los neste processo da habituação, a esta alteração, mas por acaso tem a ideia de que os seus filhos eram felizes num ambiente como esse?", questionou em tom de reflexão.

"Não sei se vou voltar a encontrar outra pessoa por quem me apaixone tanto ou mais do que a pessoa que já esteve na minha vida. Mas eu pergunto, isto que tu tens, basta-te para ser feliz? Se a resposta é não tens de partir", notou ainda.

Recorde-se que a comunicadora já foi casada com Luís Morais, de quem se separou em 2017, após 12 anos de casamento. Deste relacionamento nasceu o filho, Filipe. Esta é ainda mãe de Beatriz, de 24 anos, fruto do primeiro enlace.

Leia Também: "Estou às voltas na minha cabeça para tentar escolher as palavras justas"