"Honestamente, estou aqui às voltas na minha cabeça para tentar escolher as palavras mais justas, mais acertadas e que também representem melhor aquilo que sinto". Foi desta forma que Fátima Lopes começou o vídeo que gravou em jeito de homenagem a Marco Paulo para o programa 'Júlia', da SIC.

"O Marco Paulo é uma pessoa que conheço há 30 anos, foi dos primeiros artistas com que contactei, com quem tive a felicidade de trabalhar. Foi sempre uma pessoa que me recebeu, acarinhou, tratou, mesmo no início da minha carreira, como se eu fosse uma pessoa já com provas dadas - coisa que não era. Foi sempre um homem que me ensinou a força desta paixão por aquilo que se faz", recordou a apresentadora, mostrando-se emotiva neste dia de despedida.

"O Marco Paulo tinha uma paixão profunda pela sua profissão, por aquilo que fazia, uma paixão profunda pelo seu público, um imenso respeito, um sentido de missão, de querer estar sempre bem para as pessoas, querer corresponder àquilo que ele achava que as pessoas esperavam dele. Prestar-lhes um bom serviço, no sentido de dar-lhes em cada espetáculo o melhor que tinha de si. O todo da sua alma porque percebia que as pessoas estarem ali a ouvi-lo era um privilégio. Sinto que ele me ensinou sempre muito o que é o respeito por esta vida artística, o que é o respeito pelas pessoas que nos acompanham e que nos ajuda a mantermo-nos nos nossos lugares durante tanto tempo. Tratava-me sempre por Fátinha, abraçava-me muito", partilhou depois.

"Deixo aqui esta mensagem, que tenhamos todos uma memória rica, que nos lembremos sempre muito dele e das suas músicas. E que, na verdade, esta seja uma homenagem para ir buscar todos os seus ensinamentos e toda a sua beleza como ser humano - pelo menos é assim que o vou guardar dentro de mim. Vou guardar o Marco Paulo com muita saudade num lugar especial no meu coração", rematou.

O cantor, recorde-se, morreu esta quinta-feira, dia 24 de outubro, aos 79 anos.