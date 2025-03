Fátima Lopes está de casamento marcado com o médico José Esteves Marcos, com quem está há menos de um ano.

O Fama ao Minuto falou diretamente com a estilista que afirmou estar a sentir-se "feliz". "É um bom momento, um momento feliz", acrescentou.

Além disso, revelou que o pedido de casamento foi em Miami, quando o casal se encontrava de férias no verão passado. "Manteve-se em segredo até agora".

O enlace "vai ser na Madeira", terra natal de Fátima Lopes, "no Hotel Savoy Palace" e está marcado para o "dia 31 de maio".

"Era suposto ser uma coisa muito nossa. Claro que, mais dia, menos dia seria notícia", explicou ao Fama ao Minuto, esclarecendo ainda que estava focada em criar a coleção primavera/verão que apresentou este sábado, 1 de março, no Palácio do Instituto Superior de Agronomia.

Sobre outros pormenores, Fátima Lopes revelou-nos: "Claro que vou fazer o meu vestido, mas não me pergunte o quê, porque ainda não sei. Agora vou de férias e quando voltar trato de tudo".

"O meu aniversário é no sábado, por isso vou para Paris. De Paris vou para as Maldivas. Preciso destes dias de férias para descansar. Estive muito tempo a trabalhar para a coleção. Por isso, vou uns dias simpáticos para o estrangeiro".

Apesar de estar há menos de um ano com o companheiro, acredita que este será "o quarto e último casamento". "De certeza absoluta"

Por último, mencionou que ainda não sabe se irá fazer o fato do futuro marido, mas que há uma forte possibilidade. "A surpresa é sempre o da noiva, mas sim, acho que ele quer que faça o fato dele".

Recorde-se que a estilista de 59 anos foi casada com um fotógrafo da área de moda, com o empresário Eduardo da Bernarda, de quem se divorciou em 2010, e com o cirurgião plástico Ângelo Rebelo, cujo divórcio saiu em 2018.

