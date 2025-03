Fátima Lopes apresentou a sua nova coleção no palácio do Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa, no passado sábado, 1 de março.

Entre as várias caras conhecidas presentes no evento, José Carlos Malato foi uma delas.

Nas suas redes sociais, o apresentador da RTP partilhou algumas fotos do desfile e enalteceu o trabalho da estilista.

"Em 1999, pesava mais de 130 kg. Ainda assim, a Fátima Lopes fez-me umas calças de cintura descaída para eu usar num trabalho. O que ela fez pela minha autoestima não tem descrição. Ainda hoje agradeço. Todos os corpos PODEM usar roupa Fátima Lopes. Este sábado, voltou a reiterar essa ideia. Na prática. Por isso e por tudo é que é tão grande. E amada", escreveu Malato.