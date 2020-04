Dez dias depois de comunicar nas redes sociais que testou positivo para a Covid-19, Fernando Rocha esteve em direto n'O Programa da Cristina' para atualizar sobre o seu estado de saúde.

O comediante, de 44 anos, começou por recordar os sintomas que teve, que surgiram duas semanas depois de ter viajado e ter estado em cinco aeroportos diferentes. "Tive febre, tosse, vómitos e fraqueza. Não tive dificuldade em respirar, não fumo há quatro anos, mas tive cansaço".

Isolado dentro do quarto, onde disse ter vivido dias de grande sofrimento, o humorista revelou que tem contado com o apoio incondicional da companheira, Sónia.

"A minha mulher arrisca-se muito. Está sempre a proteger-me, a perguntar se preciso de alguma coisa. Para meu bem, põe em causa a saúde dela", revelou, acrescentando que ontem a esposa realizou o teste e deu negativo.

Ainda sobre a tormenta que foi a sua recuperação, Fernando Rocha frisou que o terceiro, quarto e quinto dia foram realmente dolorosos, mas que agora já sente francas melhoras. "Estava completamente debilitado, parecia que tinha sido atropelado por um camião. Já não estou a tomar medicação para nada, estou só isolado", contou.

Encontra-se agora em período de prevenção, a aguardar por um futuro diagnóstico. "O Serviço Nacional de Saúde diz que tenho 14 dias para 'matar o vírus' depois tenho de estar mais 15 dias sem sair de casa, para fazer mais um novo teste e, se der negativo, então posso sair de casa", explicou.

Fernando Rocha contou ainda que tem aproveitado este tempo de quarentena para se dedicar à criação de um texto de stand-up sobre esta experiência e também para acompanhar os novos acontecimentos resultantes do surto.

E rematou, demonstrando a sua admiração pela prestação do Governo neste momento de crise: "Tenho de agradecer ao SNS, mas temos tido governantes e um povo exemplares. Tenho muito orgulho em ser português neste momento".

Vale referir que as declarações surgem na sequência do comediante ter recorrido às redes sociais, na noite desta quarta-feira, para falar sobre as dificuldades que enfrentou durante a sua recuperação.

