Uma semana depois de ter anunciado aos seus fãs que estava infetado com Covid-19, Fernando Rocha voltou a recorrer às suas redes sociais para atualizar os admiradores sobre o seu estado de saúde.

Ao nono dia de recuperação, o humorista admite que não foram fáceis os primeiros dias de luta contra a doença.

"A recuperação não é nada fácil, no quarto, quinto e sexto dia tive 20 horas a dormir. Levantava-me apenas para ir à casa de banho, não conseguia comer nada, vomitava o que não tinha no estômago. Portanto, sofri muito na recuperação. Não foi nada fácil. No sétimo e no oitavo dia a coisa começou a ser melhor, hoje estou no nono dia e estou 99% melhor daquilo que estive há uns dias", conta a estrela da SIC num vídeo gravado pelo próprio.

Fernando Rocha quis ainda neste testemunho tranquilizar todos os que se preocupam com o seu estado de saúde garantindo que está "tudo muito bem encaminhado".

Por fim, as suas palavras foram dedicadas ao Serviço Nacional de Saúde (SNS). O humorista diz ter sido tratado de forma "exemplar". "[Os profissionais de saúde] têm sido a esperança de uma nação", elogia. As palavras de agradecimento estenderam-se ainda ao governo e políticos portugueses, Rocha aplaudiu a união de todos e o trabalho feito até aqui para evitar a propagação da pandemia do novo coronavírus.

Veja abaixo o vídeo completo:

