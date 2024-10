Fernando Rocha apresentou em televisão, esta segunda-feira, 28 de outubro, uma pessoa muito especial. O comediante levou ao 'Casa Feliz', da SIC, a sua tia-avó Zilda.

"Que linda a minha Tia-Avó, com 101 anos foi a primeira criança em Portugal a ser batizada com o nome Zilda", realçou na rede social Instagram, onde mostrou alguns momentos vividos em direto no programa apresentado por Diana Chaves e João Baião.

"Uma mulher de luta com tanta experiência e histórias para contar. Hoje foi contar um pouco da sua história ao João Baião e à Diana Chaves. Pelas fotos acho que dá para entender que todos nós nos deliciámos a ouvir as suas histórias. Que lucidez, que exemplo de vida", enalteceu ainda Fernando Rocha.

